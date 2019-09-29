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Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

 Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

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19:33   29 Сентября 2019
Весь мир

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ матпомощи для студентов и аспирантов

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ матпомощи для студентов и аспирантов

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении матпомощи. Документ в воскресенье, 29 сентября, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно прежним нормам, материальная помощь в сумме не больше четырех тысяч рублей в год, которую оказывают работодатели своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенси, освобождается от обложения налогом.

Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений и ряда других категорий граждан.

Подписанный главой государства документ освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от уплаты НДФЛ с материальной помощи, выплачиваемой вузом или колледжем нуждающимся студентам и не превышающей предела в размере четырех тысяч рублей за один календарный год.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #налоги #ндфл

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