Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении матпомощи. Документ в воскресенье, 29 сентября, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно прежним нормам, материальная помощь в сумме не больше четырех тысяч рублей в год, которую оказывают работодатели своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенси, освобождается от обложения налогом.

Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений и ряда других категорий граждан.

Подписанный главой государства документ освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от уплаты НДФЛ с материальной помощи, выплачиваемой вузом или колледжем нуждающимся студентам и не превышающей предела в размере четырех тысяч рублей за один календарный год.