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19:15   29 Сентября 2019
Россия

Пущенный вместо отопления ток по батареям в Воронеже раскалил их докрасна

Пущенный вместо отопления ток по батареям в Воронеже раскалил их докрасна

Электрический ток вместо отопления был пущен по батареям в многоэтажном жилом доме на улице Хользунова в Воронеже. Батареи раскалились настолько, что стали красными. Одна квартира выгорела, а ее жилец был госпитализиррован с отравлением угарным газом. Об этом «360» рассказала местная жительница Ирина.

«Где-то кабель упал на батарею отопления, скорее всего, в подвале. Это говорит человек, который по образованию электрик-инженер. По батарее отопления напряжение пошло на дом. Каким-то образом кабель переместился с одной трубы на другую», — заявила журналистам Ирина.

Кроме того, по ее словам, в одной из квартир две пластины раскалили батарею так сильно, что те стали светиться. Собеседница издания заявила, что батареи в доме были огненными. Еще в одной квартире ночью вспыхнули шторы. В результате квартира полностью выгорела.

Вскоре жителям квартир в данном доме пришлось покинуть свое жилье. Четыре часа люди простояли на улице, пока пожарные не позволили им вернуться обратно в квартиры.

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Автор: Алла Ларионова
#отопление #воронеж #батареи

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