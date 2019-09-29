Электрический ток вместо отопления был пущен по батареям в многоэтажном жилом доме на улице Хользунова в Воронеже. Батареи раскалились настолько, что стали красными. Одна квартира выгорела, а ее жилец был госпитализиррован с отравлением угарным газом. Об этом «360» рассказала местная жительница Ирина.

«Где-то кабель упал на батарею отопления, скорее всего, в подвале. Это говорит человек, который по образованию электрик-инженер. По батарее отопления напряжение пошло на дом. Каким-то образом кабель переместился с одной трубы на другую», — заявила журналистам Ирина.

Кроме того, по ее словам, в одной из квартир две пластины раскалили батарею так сильно, что те стали светиться. Собеседница издания заявила, что батареи в доме были огненными. Еще в одной квартире ночью вспыхнули шторы. В результате квартира полностью выгорела.

Вскоре жителям квартир в данном доме пришлось покинуть свое жилье. Четыре часа люди простояли на улице, пока пожарные не позволили им вернуться обратно в квартиры.