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Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

 Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

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19:16   29 Сентября 2019
Весь мир

Все избирательные участки на досрочных парламентских выборах в Австрии закрылись

Все избирательные участки на досрочных парламентских выборах в Австрии закрылись

Досрочные парламентские выборы в Австрии завершились, в 17.00 по местному времени (18.00 по московскому времени) там закрылись последние избирательные участки.

Участие в выборах, как сообщается, в Австрии могут принять все граждане, достигшие 16-летнего возраста – то есть, по подсчетам Министерства внутренних дел, 6 369 796 человек.

Лидирующую позицию на выборах, согласно прогнозам, занимает Австрийская народная партия, которую возглавляет действующий канцлер Австрии Себастьян Курц. Также в парламент предположительно проходят Социал-демократы, АПС – Австрийская партия свободы, праволибералы – NEOS, и «Зеленые».

Нижняя палата австрийского парламента – Национальный совет – состоит из 183 депутатов, избираемых по партийным спискам. Партии, которая претендует на место в парламенте, необходимо набрать на выборах не менее 4% голосов избирателей.

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Автор: Александр Люблинский
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