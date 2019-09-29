Все избирательные участки на досрочных парламентских выборах в Австрии закрылись

Досрочные парламентские выборы в Австрии завершились, в 17.00 по местному времени (18.00 по московскому времени) там закрылись последние избирательные участки.

Участие в выборах, как сообщается, в Австрии могут принять все граждане, достигшие 16-летнего возраста – то есть, по подсчетам Министерства внутренних дел, 6 369 796 человек.

Лидирующую позицию на выборах, согласно прогнозам, занимает Австрийская народная партия, которую возглавляет действующий канцлер Австрии Себастьян Курц. Также в парламент предположительно проходят Социал-демократы, АПС – Австрийская партия свободы, праволибералы – NEOS, и «Зеленые».

Нижняя палата австрийского парламента – Национальный совет – состоит из 183 депутатов, избираемых по партийным спискам. Партии, которая претендует на место в парламенте, необходимо набрать на выборах не менее 4% голосов избирателей.