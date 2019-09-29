Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий в Госдуме Екатеринбург, в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» усомнился в реальности истории с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином.

«Я склонен ей [актрисе] верить и доверяю. Она говорит, что этого не было, но меня два вопроса: во-первых, компетентные органы должны разобраться, кто на самом деле это сделал, и имеет ли она к этому отношение. Но если актриса не причастна, тогда возникают вопросы: кто тогда это сделал и с какой целью?», — посетовал Альшевских.

Депутат не исключил, что видео, на котором полиция якобы задержала Бочкареву, может оказаться фейковым.

«Фейкньюс созданы для того, чтобы затронуть какую-либо персону и использовать ее имя для того, чтобы разместить [материал]. Оснований не доверять у меня нет. Но пусть органы разберутся и скажут, кто в этом виноват», — считает депутат.

Альшевских не думает, что неприятный инцидент с актрисой знаменитого ситкома «Счастливы вместе», в которой рассказывается история уральской семьи Букиных, бросает тень на имидж Екатеринбурга. Скорее, в таком случае страдает репутация конкретного человека, резюмируя, ответил Альшевских.

Актриса Наталья Бочкарева, известная прежде всего по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», была задержана по статье о хранении наркотиков. В сети также появилось видео, на котором задерживают актрису автоинспекторы. Тогда она призналась, что имеет при себе остатки наркотического вещества. Сама актриса все это опровергает