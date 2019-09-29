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18:42   29 Сентября 2019
Весь мир

Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

Испанский остров Тенерифе, входящий в архипелаг Канарские острова, по неясной пока причине оказался полностью отрезан от электроснабжения.

Как сообщает в воскресенье мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе в своем микроблоге Twitter, отключение подачи электроэнергии произошло на всем острове.

«Мы пытаемся установить, что произошло, и каким образом решить проблему как можно раньше. Приносим извинения за неудобства», - говорится в опубликованном сообщении.

При этом отмечается, что на острове отключены все светофоры. Мэрии пришлось привлечь дополнительные силы правопорядка для регулирования дорожного движения в ручном режиме. Поступает множество сообщений о людях, заблокированных в неработающих лифтах, а также о том, что не работают автоматические двери гаражей.

 

По сообщениям местной энергокомпании Endesa, устранение проблемы займет не менее шести часов. При этом официального сообщения о причинах массового отключения света на острове к настоящем моменту не озвучено.

Для поддержания нормальной работы Аэропортов Тенерифе Северный и Тенерифе Южный, как отмечается, были задействованы собственные энергомощности. Также в больницах острова работают электрогенераторы.

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Автор: Александр Люблинский
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