Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

Испанский остров Тенерифе, входящий в архипелаг Канарские острова, по неясной пока причине оказался полностью отрезан от электроснабжения.

Как сообщает в воскресенье мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе в своем микроблоге Twitter, отключение подачи электроэнергии произошло на всем острове.

«Мы пытаемся установить, что произошло, и каким образом решить проблему как можно раньше. Приносим извинения за неудобства», - говорится в опубликованном сообщении.

При этом отмечается, что на острове отключены все светофоры. Мэрии пришлось привлечь дополнительные силы правопорядка для регулирования дорожного движения в ручном режиме. Поступает множество сообщений о людях, заблокированных в неработающих лифтах, а также о том, что не работают автоматические двери гаражей.

⚠️ Fallo eléctrico general en toda la Isla. En contacto con @Endesa Sin incidencias en @carreterasTF. Generadores de emergencia arrancados con normalidad y operativo activado.@tranviatenerife no operativo, vehículos parados, sin afectar a la circulación.Seguimos informando pic.twitter.com/pRws1mJupN — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) September 29, 2019

По сообщениям местной энергокомпании Endesa, устранение проблемы займет не менее шести часов. При этом официального сообщения о причинах массового отключения света на острове к настоящем моменту не озвучено.

Для поддержания нормальной работы Аэропортов Тенерифе Северный и Тенерифе Южный, как отмечается, были задействованы собственные энергомощности. Также в больницах острова работают электрогенераторы.