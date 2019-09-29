Под снимком исполнитель роли Терминатора поздравил своего сына с днем рождения. Шварцнеггер пишет, что любит своего сына и с интересом наблюдает за его взрослением.

«Я не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал» — добавил актер.