Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор Цеков назвал первого президента Крыма патриотом России

Сенатор Цеков назвал первого президента Крыма патриотом России

 Адмирал рассказал о самой мощной российской ракете

Адмирал рассказал о самой мощной российской ракете

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

 Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма
Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

 США не отказываются от диалога с РФ по Арктике, сообщили в Совбезе

США не отказываются от диалога с РФ по Арктике, сообщили в Совбезе
Сенатор Цеков назвал первого президента Крыма патриотом России

Сенатор Цеков назвал первого президента Крыма патриотом России

 Адмирал рассказал о самой мощной российской ракете

Адмирал рассказал о самой мощной российской ракете

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

 Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма
Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

 США не отказываются от диалога с РФ по Арктике, сообщили в Совбезе

США не отказываются от диалога с РФ по Арктике, сообщили в Совбезе
17:55   29 Сентября 2019
Весь мир

Сын Шварцнеггера примерил форму МВД России

Сын Шварцнеггера примерил форму МВД России

Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер в своем Instagram опубликовал фото с сыном Кристофером, который оделся в форму офицера МВД России.

Под снимком исполнитель роли Терминатора поздравил своего сына с днем рождения. Шварцнеггер пишет, что любит своего сына и с интересом наблюдает за его взрослением.

«Я не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал» — добавил актер.

Вскоре под фото появилось большое число комментариев русскоязычных пользователей, отмечающих, что на молодом человеке форма сотрудника МВД РФ. Кто-то вспомнил, как Шварцнеггер-старший играл русского капитана милиции Ивана Данко в фильме 1988 года «Красная жара». Англоязычные подписчики тоже углядели в облике Кристофера «русский стиль».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#инстаграм #сын #шварценеггер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...