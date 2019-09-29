Под снимком исполнитель роли Терминатора поздравил своего сына с днем рождения. Шварцнеггер пишет, что любит своего сына и с интересом наблюдает за его взрослением.
«Я не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал» — добавил актер.
Вскоре под фото появилось большое число комментариев русскоязычных пользователей, отмечающих, что на молодом человеке форма сотрудника МВД РФ. Кто-то вспомнил, как Шварцнеггер-старший играл русского капитана милиции Ивана Данко в фильме 1988 года «Красная жара». Англоязычные подписчики тоже углядели в облике Кристофера «русский стиль».