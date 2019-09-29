США не отказываются от диалога с РФ по Арктике, сообщили в Совбезе

Россия и Соединенные Штаты Америки ведут плодотворный и конструктивный диалог на тему развития Арктики, в том числе и по линии Советов безопасности.

Об этом в воскресенье в интервью изданию «Российская газета» сообщил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов, отметив, что стороны создали для взаимодействия в арктическом регионе солидную базу, которая может послужить основой для их сотрудничества в дальнейшем на других направлениях.

По словам Аверьянова, несмотря на то, что широкая общественность, возможно, знает не так много о российко-американском взаимодействии по вопросам Арктики, но эти контакты носят плодотворный и конструктивный характер.

«Кстати говоря, арктические вопросы регулярно затрагиваются и в российско-американских контактах по линии Советов безопасности. Как следствие, России и США уже удалось создать в регионе достаточно солидную основу для взаимодействия», - отметил он.

При этом Аверьянов уточнил, что работа над усовершенствованием договорно-правовой базы по безопасности судоходства, рыболовству и научному сотрудничеству ведется успешно.

Американцы же, по его словам, не только не отказываются от диалога, но и регулярно участвуют в международных встречах, которые проводятся под эгидой Совета безопасности РФ.

«В целом мы убеждены в том, что развитие российско-американского диалога по актуальным вопросам арктической повестки дня не только будет способствовать укреплению безопасности в регионе, но и может заложить основы для дальнейшего сотрудничества Москвы и Вашингтона на других направлениях», - заключил Аверьянов.

Напомним: VIII Международная встреча Арктического совета будет проходить в России под эгидой Совбеза РФ с 30 сентября по 2 октября. Теплоход, на котором будет проходить мероприятие, пройдет из Петербурга на остров Валаам, который находится на Ладожском озере, а затем вернется обратно.