Сенатор Цеков назвал первого президента Крыма патриотом России

Беседуя с «Политикой Сегодня», сенатор от республики Крым Сергей Цеков рассказал, что первый президент полуострова Юрий Мешков, скончавшийся в воскресенье, 29 сентября, был большим патриотом России и активно работал над воссозданием отношений РФ и тогда еще украинского Крыма.

«Он был патриотом России, Крыма. Он очень много сделал для восстановления Крымской республики. Он принял непосредственное участие в проведении первого референдума в Крыму, который прошел 20 января 91-го. Он очень активно работал по воссозданию Крымской ССР. Он очень много работал по воссозданию законодательной базы автономии. Это стало очень серьезным прологом для последующего воссоединения Крыма с Россией 2014 году», — считает Цеков.

О трудностях в личных взаимоотношениях с единственным президентом Крыма сенатор решил не вспоминать.

«Здесь не стоит говорить о взаимоотношениях личных. Потому что, когда говоришь о личных отношениях… в данном случае я характеризую его как политика», — добавил собеседник агентства.

Задумался Цеков и том, стоит ли ему посещать церемонию прощания с политиком: приглашать кого-то или нет — должны решить родственники Мешкова. Сам Цеков, если бы его пригласили, пришел бы.

В 1994 году Цеков возглавлял избирательную кампанию Мешкова на пост президента Крыма, а позже в составе блока «Россия», возглавляемым избранным президентом, выиграл выборы в парламент Крыма. Дальше пути политиков разошлись из-за разных взглядов на состав кабмина. В 1995-ом президент Украины упразднил пост президента Крыма, отправив Мешкова в отставку.

Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в возрасте 73 лет в подмосковной больнице 29 сентября. Похоронить себя просил на полуострове.