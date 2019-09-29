РФ выступает за возобновление встреч глав генштабов арктических государств

Россия выступает за возобновление практики ежегодных встреч начальников генштабов ВС стран Арктического региона. Соответствующее заявление сделал первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете».

Он отметил, что формат ежегодных встреч начальников генеральных штабов являлся эффективным механизмом укрепления доверия и безопасности в данном районе, но проведение их приостановили по инициативе стран Запада в 2014 году.

«Для того чтобы Арктика и впредь оставалась зоной низкой напряженности, такой канал взаимодействия хорошо было бы возобновить», — добавил Аверьянов.

По его словам, сегодня на площадке Арктического совета, в который входят восемь стран региона и ряд организаций, «фактически не обсуждаются военно-политические вопросы». При этом в целом, по его словам, Арктика в настоящее время является территорией низкой политической напряженности и примером успешного многостороннего сотрудничества.