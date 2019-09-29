Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенатор Цеков назвал первого президента Крыма патриотом России

Сенатор Цеков назвал первого президента Крыма патриотом России

 Адмирал рассказал о самой мощной российской ракете

Адмирал рассказал о самой мощной российской ракете

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

 Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма
Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

 США не отказываются от диалога с РФ по Арктике, сообщили в Совбезе

США не отказываются от диалога с РФ по Арктике, сообщили в Совбезе
Сенатор Цеков назвал первого президента Крыма патриотом России

Сенатор Цеков назвал первого президента Крыма патриотом России

 Адмирал рассказал о самой мощной российской ракете

Адмирал рассказал о самой мощной российской ракете

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

 Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма
Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

Остров Тенерифе в Испании полностью обесточен

 США не отказываются от диалога с РФ по Арктике, сообщили в Совбезе

США не отказываются от диалога с РФ по Арктике, сообщили в Совбезе
17:31   29 Сентября 2019
Весь мир

Байкеры в Триполи устроили акцию протеста

Байкеры в Триполи устроили акцию протеста

Ливийские байкеры устроили в воскресенье в столице страны серию акций протеста. Манифестации проходят в районах Захрие,Таль и Масареф. На площади Абдул Хамид Карами байкеры устроили сидячую забастовку, выступая против сложной экономической ситуации в стране и лишений, которые они терпят.

О протестах в Триполи в воскресенье сообщает корреспондент информационного агентства NNA.

Напомним, в настоящее время Ливия существует в условиях двоевластия – часть страны, в том числе столицу Триполи, контролирует Правительство национального согласия (ПНС), а другую часть контролируют власти, поддерживаемые Ливийской национальной армией (ЛНА).

Командующий ЛНА фельдмаршал Халдифа Хафтар в апреле 2019 года начал наступательную операцию на столицу. В ответ ПНС объявило о начале операции «Вулкан гнева» силами подконтрольных ему вооруженных формирований.

Совет Безопасности ООН в июле 2019 года осудил эскалацию ливийского вооруженного конфликта и призвал обе стороны сесть за стол переговоров при посредничестве ООН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#политика #ливия #африка #весь мир #протесты #байкеры #триполи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...