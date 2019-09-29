Ливийские байкеры устроили в воскресенье в столице страны серию акций протеста. Манифестации проходят в районах Захрие,Таль и Масареф. На площади Абдул Хамид Карами байкеры устроили сидячую забастовку, выступая против сложной экономической ситуации в стране и лишений, которые они терпят.

О протестах в Триполи в воскресенье сообщает корреспондент информационного агентства NNA.

Напомним, в настоящее время Ливия существует в условиях двоевластия – часть страны, в том числе столицу Триполи, контролирует Правительство национального согласия (ПНС), а другую часть контролируют власти, поддерживаемые Ливийской национальной армией (ЛНА).

Командующий ЛНА фельдмаршал Халдифа Хафтар в апреле 2019 года начал наступательную операцию на столицу. В ответ ПНС объявило о начале операции «Вулкан гнева» силами подконтрольных ему вооруженных формирований.

Совет Безопасности ООН в июле 2019 года осудил эскалацию ливийского вооруженного конфликта и призвал обе стороны сесть за стол переговоров при посредничестве ООН.