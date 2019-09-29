Адмирал рассказал о самой мощной российской ракете

Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская ракета «Калибр» современнее и быстрее «Гранита», которую в Китае назвали главным оружием РФ против американских авианосцев. Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее китайские СМИ нарекли российскую ракету «Гранит» самым мощным оружием против американских авианосных группировок.

Влауев рассказал, что такие российские подводные лодки, как «Курск», и другие надводные корабли вооружены «Гранитом». Однако скорость «Гранита» меньше, чем у ракет нового поколения «Калибра». Он подчеркнул, что их действительно выпускают по наводным кораблям и авианосцам.

«Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар «Гранитом» наносится по авианосцу. Ракеты «Калибр» лучше, а «Гранит» — это вчерашний день», — сказал он.

Бывший командующий Балтийским флотом отметил, что «Калибр» — более современные ракеты и более скоростные, и они не сбиваются средствами ПВО.