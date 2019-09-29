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Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

 Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

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Проверка атомной отрасли проводится во Франции

Проверка атомной отрасли проводится во Франции

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16:38   29 Сентября 2019
Весь мир

Проверка атомной отрасли проводится во Франции

Проверка атомной отрасли проводится во Франции

Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал о проведении независимой проверки ядерного энергетического комплекса, которая коснется энергетической корпорации EDF.

Ранее появилась информация о том, что французская энергетическая корпорация EDF увеличила затраты на проект по строительству АЭС Hinkley Point в Великобритании на 1,9-2,9 миллиарда фунтов до 21,5-22,5 миллиарда фунтов.

По словам Ле Мэр, в настоящее время есть «дополнительные задержи» из-за строительства нового реактора АЭС «Фламанвилль», которым занимается EDF. Помимо этого, глава ведомства отметил, что существуют «отклонения в расходах» при строительстве АЭС на территории Соединенного Королевства.

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Автор: Алла Ларионова
#франция #проверка #атомная энергетика

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