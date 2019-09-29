Проверка атомной отрасли проводится во Франции

Глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал о проведении независимой проверки ядерного энергетического комплекса, которая коснется энергетической корпорации EDF.

Ранее появилась информация о том, что французская энергетическая корпорация EDF увеличила затраты на проект по строительству АЭС Hinkley Point в Великобритании на 1,9-2,9 миллиарда фунтов до 21,5-22,5 миллиарда фунтов.

По словам Ле Мэр, в настоящее время есть «дополнительные задержи» из-за строительства нового реактора АЭС «Фламанвилль», которым занимается EDF. Помимо этого, глава ведомства отметил, что существуют «отклонения в расходах» при строительстве АЭС на территории Соединенного Королевства.