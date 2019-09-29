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Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

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16:52   29 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Киеву со временем должен будет прислушаться к мнению украинских граждан и возобновить пассажироперевозки в Крым, однако пока этому мешают политические амбиции.

Такое мнение в воскресенье высказал депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет, прокомментировав сделанное ранее украинским министром инфраструктуры Владиславом Криклием заявление о планах запустить пассажирские перевозки рядом с крымской границе, не пересекая ее при этом. Слова депутата приводит РИА Новости.

«Это не просто пожелание политиков. Это, прежде всего, пожелания людей, которые испытывают массу неудобств и трудностей с проездом. Эти неудобства искусственно создается киевскими властями, прежде всего, для собственных жителей и граждан Украины, которые массово едут на отдых в Крым», - подчеркнул Михаил Шеремет.

По его словам, украинцы рано или поздно все равно заставят власти услышать людей и работать во благо населения страны.

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Также Шеремет выразил уверенность в том, что политические амбиции руководства страны пройдут, когда народ потребует от властей повернуться лицом к тем трудностям, которые люди испытывают при пересечении границы по вине Киева.

«Им придется открывать шлагбаум, чтобы граждане Украины беспрепятственно могли ехать в Крым и обратно», - добавил депутат.

Напомним: прямое транспортное сообщение Украины с Крымом было прервано по инициативе киевских властей в конце 2014 года. В настоящее время пересечь пункты пропуска на украинско-российской границе в районе Крыма можно лишь на легковых автомобилях – автобусы через границу на ходят, а поезда делают конечную остановку на станции Новоалексеевка в Херсонской области.

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации в апреле 2014 года по результатам всенародного референдума. Киев, где в феврале того же года произошел государственный переворот до сих пор отказывается признать Крым российским считая полуостров «временно оккупированным».

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Автор: Александр Люблинский
#украина #крым #киев #политика #шеремет #весь мир #транспортная блокада #пассажирские поезда

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