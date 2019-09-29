Илон Маск показал корабль для колонизации Марса и Луны

Создатель компании SpaceX Илон Маск показал прототип корабля, который может перевозить груз и космонавтов на Марс и Луну. Трансляцию презентации корабля транслировали в официальном аккаунте Twitter компании.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

«Starship сможет доставить большое количества груза и людей для строительства баз Луны и городов Марса», — сказано в Twitter компании.

Длина космического аппарата составляет 50 метров, а масса без учета груза и топлива — около 120 тонн. В ходе презентации Маск заявил, что Starship способен перевозить до 100 человек, поэтому может стать основой для колонизации Марса и Луны.

Отмечается, что корабль совершит первый полет в ближайшие два месяца. Маск сообщил, что это звучит безумно, но корабль должен выйти на орбиту менее чем за шесть часов. Руководитель SpaceX также рассказал, как будет совершена посадка корабля — космическое судно перевернется незадолго до приземления. Это называется контролируемым падением.

После всех испытаний корабль должен проводить на орбите не более двух месяцев. В компании новый корабль назвали «самой мощной ракетой в истории».