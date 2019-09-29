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Проверка атомной отрасли проводится во Франции

Проверка атомной отрасли проводится во Франции

 Илон Маск показал корабль для колонизации Марса и Луны

Илон Маск показал корабль для колонизации Марса и Луны

16:31   29 Сентября 2019
Весь мир

Илон Маск показал корабль для колонизации Марса и Луны

Илон Маск показал корабль для колонизации Марса и Луны

Создатель компании SpaceX Илон Маск показал прототип корабля, который может перевозить груз и космонавтов на Марс и Луну. Трансляцию презентации корабля транслировали в официальном аккаунте Twitter компании. 

«Starship сможет доставить большое количества груза и людей для строительства баз Луны и городов Марса», — сказано в Twitter компании. 

Длина космического аппарата составляет 50 метров, а масса без учета груза и топлива — около 120 тонн. В ходе презентации Маск заявил, что Starship способен перевозить до 100 человек, поэтому может стать основой для колонизации Марса и Луны. 

Отмечается, что корабль совершит первый полет в ближайшие два месяца. Маск сообщил, что это звучит безумно, но корабль должен выйти на орбиту менее чем за шесть часов. Руководитель SpaceX также рассказал, как будет совершена посадка корабля — космическое судно перевернется незадолго до приземления. Это называется контролируемым падением. 

После всех испытаний корабль должен проводить на орбите не более двух месяцев. В компании новый корабль назвали «самой мощной ракетой в истории». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #марс #илон маск

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