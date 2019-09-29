Аксенов принес соболезнования в связи со смертью бывшего президента Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента республики Юрия Мешкова.

Мешков скончался 29 сентября в подмосковной больнице на 74-ом году жизни. Ранее он перенес инсульт во время отдыха в Турции. Аксенов выразил соболезнования на своей странице в Facebook.

«Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова», — заметил нынешний глава республики.

Мешков стал президентом Крыма в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей на территории полуострова Конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года, когда была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым, вошедшая в состав Украины. После этого Мешков переехал в Москву.