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16:16   29 Сентября 2019
Россия

Аксенов принес соболезнования в связи со смертью бывшего президента Крыма

Аксенов принес соболезнования в связи со смертью бывшего президента Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента республики Юрия Мешкова.

Мешков скончался 29 сентября в подмосковной больнице на 74-ом году жизни. Ранее он перенес инсульт во время отдыха в Турции. Аксенов выразил соболезнования на своей странице в Facebook.

 «Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова», — заметил нынешний глава республики.

Мешков стал президентом Крыма в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей на территории полуострова Конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года, когда была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым, вошедшая в состав Украины. После этого Мешков переехал в Москву.

 

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Автор: Алла Ларионова
#крым #аксенов #мешков

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