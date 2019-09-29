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Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

Шеремет считает, что Киеву придется возобновить транспортное сообщение с Крымом

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16:03   29 Сентября 2019
Весь мир

Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков в ходе операции на Синае

Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков в ходе операции на Синае

Министерство внутренних дел Египта сообщило о проведении на севере Синайского полуострова спецоперации по преследованию экстремистов, заподозренных в причастности к атакам на сотрудников полиции и военных. В ходе операции, как отмечается, было ликвидировано не менее 15 боевиков.

Об этом ведомство сообщает в воскресенье в специальном заявлении.

Перестрелка, как отмечается, завязалась в приграничном городе Эль-Ариш в ходе преследования полицейскими экстремистов. О потерях среди силовиков информации к настоящему моменту не поступало.

Ранее в пятницу 26 сентября представитель египетских Вооруженных сил полковник Тамер Рифаи сообщил, что армия страны совместно с полицией за последнее время ликвидировала 118 членов экстремистского подполья, действовавшего в западных регионах республики. При этом сообщалось, что силами ВВС были уничтожены свыше 30 укрытий боевиков и 115 транспортных средств, принадлежащих контрабандистам и террористам, не только на Синае, но и на границе с Суданом и Ливией. Также сообщалось о том, что обезврежено более 270 самодельных бомб, и изъято большое количество средств связи, оружия и боеприпасов.

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Автор: Александр Люблинский
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