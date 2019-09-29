Депутат Госдумы назвал знаковым приезд в Крым западной делегации

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал приезд в Крым крупной западной делегации знаковым событием, которое приближает международное признание полуострова. Об этом 29 сентября РИА Новости.

Ранее стало известно, что с ознакомительным визитом на полуостров прибывает делегация из западных стран, в составе которой 22 человека. Они приехали из Бельгии, Норвегии, Нидерландов, Германии и США. Визит призван укрепить связь по линии народной дипломатии. Отмечается, что делегация пробудет на полуострове до 6 октября.

Шеремет напомнил, что полуостров открыт для всех представителей разных стран. Он также назвал народную дипломатию лучшей дипломатией из всех существующих. Однако депутат с сожалением отметил, что «какие-то поступательные движения» сложнее осуществляются на уровне руководства стран.

«Приезд делегации – это знаковое событие, которое приближает международное признание Крыма», — сказал он.

Крым вошел в состав России после референдума 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение территории к России. Однако Украина до сих пор считает Крым своей территорией, но временно оккупированной. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что крымский вопрос «закрыт навсегда».