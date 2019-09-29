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15:34   29 Сентября 2019
Россия

При переписи населения в России в 2020 году будут использовать большие данные

При переписи населения в России в 2020 году будут использовать большие данные

Всероссийская перепись населения, которую планируют провести в следующем году, станет первой цифровой переписью, так как при ее проведении будут использоваться большие данные (big data) от мобильных операторов и органов государственной власти. Об этом в воскресенье, 29 сентября, журналистам сообщил глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков на площадке финального этапа конкурса «Цифровой прорыв», который проходит в Казани.

«Раз мы сегодня говорим про всероссийскую перепись населения, мы планируем апробировать целый ряд новых подходов при проведении этой переписи», — отметил руководитель ведомства.

Также Малков отметил, что девять европейских стран заявили, что в следующем раунде переписи намерены будут использовать big data. Россия, по его словам, тоже начинает экспериментировать в данном направлении.

«Во всероссийской переписи населения 2020 года большие данные будут представлены в полный рост», — добавил Малков.

 

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Автор: Алла Ларионова
#технологии #перепись населения

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