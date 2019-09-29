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Африканский союз предложил назначить посланника в Ливию

Африканский союз предложил назначить посланника в Ливию

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15:21   29 Сентября 2019
Весь мир

Африканский союз предложил назначить посланника в Ливию

Африканский союз предложил назначить посланника в Ливию

Совет Мира и безопасности (СМБ) Африканского союза (АС) заявил о необходимости усилить роль СМБ в урегулировании ливийского кризиса. Так, члены совета предложили назначить совместного посланника АС-ООН в Ливию. Об этом стало известно 29 сентября. 

Ранее члены совета в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявили, что сильно обеспокоены тревожной ситуацией в Ливии. Они отметили, что конфликт угрожает безопасности и стабильности не только региона, но и африканского континента в целом.

Члены СМБ уверены, что должны усилить свою роль в решении ливийского конфликта, поэтому предложили назначить в Ливию совместного с ООН посланника. 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ситуация в Ливии представляет угрозу для стран Южной Европы.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. Восточной частью Ливии управляет избранный ливийцами парламент, а на западе заседает правительство национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН. При этом обе структуры абсолютно независимы друг от друга. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #африка #общество #весь мир

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