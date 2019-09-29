Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Киевским властям давно пора смириться с тем, что Крым является российским регионом, а их отказ от возобновления пассажирских перевозок – это большая глупость.

Такое мнение в воскресенье высказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что на границе с полуостровом планируется запустить пассажироперевозки, однако о возобновлении рейсов в Крым речи не идет.

По словам Фикса, было большой глупостью со стороны Киева разорвать транспортное сообщение с Крымом, вошедшим в состав Российской Федерации. Это решение нанесло Украине значительный экономический ущерб, а также создало проблемы для украинских граждан которые продолжают массово посещать полуостров, приезжая в гости к родственникам или на отдых.

«Создавать проблемы своим гражданам – это разве государственная политика?», - приводит слова депутата РИА Новости.

Также Фикс отметил, что, если киевские власти решат когда-нибудь возобновить транспортное сообщение с Крымом, это можно будет лишь приветствовать.

Напомним: Украина в одностороннем порядке разорвала транспортное сообщение с полуостровом Крым в конце 2014 года – было остановлено движение пассажирских поездов и автобусов на полуостров, вошедший в состав РФ по результатам всенародного референдума.

С тех пор украинские поезда останавливаются, не доезжая до границы с полуостровом – на станции Новоалексеевка в Херсонской области. Также через пограничные пункты запрещен проезд пассажирских автобусов и грузовиков, однако легковые пассажиры пропускаются. Как сообщила украинская сторона – это временная вынужденная мера.