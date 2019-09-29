Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
При переписи населения в России в 2020 году будут использовать большие данные

При переписи населения в России в 2020 году будут использовать большие данные

 Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск

Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск
Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

 Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Африканский союз предложил назначить посланника в Ливию

Африканский союз предложил назначить посланника в Ливию

Джонсону грозит импичмент

Джонсону грозит импичмент

При переписи населения в России в 2020 году будут использовать большие данные

При переписи населения в России в 2020 году будут использовать большие данные

 Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск

Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск
Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

 Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Африканский союз предложил назначить посланника в Ливию

Африканский союз предложил назначить посланника в Ливию

Джонсону грозит импичмент

Джонсону грозит импичмент

15:34   29 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Киевским властям давно пора смириться с тем, что Крым является российским регионом, а их отказ от возобновления пассажирских перевозок – это большая глупость.

Такое мнение в воскресенье высказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Таким образом парламентарий прокомментировал заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что на границе с полуостровом планируется запустить пассажироперевозки, однако о возобновлении рейсов в Крым речи не идет.

По словам Фикса, было большой глупостью со стороны Киева разорвать транспортное сообщение с Крымом, вошедшим в состав Российской Федерации. Это решение нанесло Украине значительный экономический ущерб, а также создало проблемы для украинских граждан которые продолжают массово посещать полуостров, приезжая в гости к родственникам или на отдых.

«Создавать проблемы своим гражданам – это разве государственная политика?», - приводит слова депутата РИА Новости.

Также Фикс отметил, что, если киевские власти решат когда-нибудь возобновить транспортное сообщение с Крымом, это можно будет лишь приветствовать.

Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

Напомним: Украина в одностороннем порядке разорвала транспортное сообщение с полуостровом Крым в конце 2014 года – было остановлено движение пассажирских поездов и автобусов на полуостров, вошедший в состав РФ по результатам всенародного референдума.

С тех пор украинские поезда останавливаются, не доезжая до границы с полуостровом – на станции Новоалексеевка в Херсонской области. Также через пограничные пункты запрещен проезд пассажирских автобусов и грузовиков, однако легковые пассажиры пропускаются. Как сообщила украинская сторона – это временная вынужденная мера.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #крым #киев #политика #транспорт #весь мир #депутат #перевозки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...