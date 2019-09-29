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Джонсону грозит импичмент

Джонсону грозит импичмент

14:54   29 Сентября 2019
Весь мир

Джонсону грозит импичмент

Джонсону грозит импичмент

 

Британские оппозиционные партии допустили возможность импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом 29 сентября сообщает газета The Sunday Times.

СМИ пишет, что оппозиционные политики в ходе встречи продумывали наказание для Джонсона, в том числе рассматривался импичмент. Поводом для таких обсуждений стал вердикт, вынесенный 24 сентября Верховным судом, по поводу решения премьер-министра приостановить работу парламента на пять недель. Решение Джонсона было признано незаконным. За это он извинился перед королевой Великобритании. 

Отмечается, что предложение об импичменте разработала валлийская партия «Плайд камри». На следующей неделе его может рассмотреть Палата общин. Теоретически после такой процедуры премьер-министру грозит судебный процесс и даже уголовный срок. 

По словам представителя «Плайд камри» в парламенте Лиз Сэвилл, идея об импичменте в отношении Джонсона кажется ей чрезвычайной, даже уникальной. 

«Я ясно заявила лидерам оппозиции, что нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент», — написала на сайте The Times Сэвилл. 

Ранее сообщалось, что Джонсон извинился перед Елизаветой II за приостановку работы парламента.

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Автор: Софья Белоцерковская
#великобритания #brexit #политика #джонсон #общество

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