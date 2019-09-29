Джонсон извинился перед Елизаветой II за приостановку работы парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II. Об этом 29 сентября, в воскресенье, сообщает газета Sunday Times, ссылаясь на источник.

Ранее Джонсон с одобрения Елизаветы II попытался приостановить работу парламента, но 24 сентября суд признал решение незаконным, поэтому в субботу парламент возобновил работу. Ряд парламентариев обвинили политика в желании провести 31 октября Brexit без сделки, а также в сокрытии документов и дезинформации Елизаветы II.

По информации источника СМИ, королева начала беспокоиться из-за решения Джонсона еще до вердикта суда. Премьер-министр позвонил королеве во вторник — до решения суда и сказал, что ему очень жаль.

«Он позвонил королеве как можно быстрее, чтобы сказать, насколько ему жаль», — сообщил изданию источник.

Теперь доверие между Букингемским дворцом и канцелярией сильно подорвано, пишет Sunday Times. По словам близкого к королевской семьей источника, старшие советники королевы «сыты по горло» происходящим.