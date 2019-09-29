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Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова
NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

 Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей
14:02   29 Сентября 2019
Весь мир

NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом пишет издание The New York Times, основываясь на неких документах, а также ссылаясь на ряд осведомленных источников из США и Украины.

также отмечается, что Трамп якобы направил своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину, чтобы, в частности, получить эти сведения. NYT пишет, что глава Белого дома таким образом вел в отношении официального Киева «теневую внешнюю политику», цель которой расходилась с официальной политикой американского руководства.

В нем также указывается, что Трамп направил своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину, чтобы, в частности, получить эти данные. NYT отмечает, что американский президент таким образом проводил в отношении Украины «теневую внешнюю политику», цель которой расходилась с официальным курсом Вашингтона. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/29/09/2019/5d904b389a7947238c133d22?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
В нем также указывается, что Трамп направил своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину, чтобы, в частности, получить эти данные. NYT отмечает, что американский президент таким образом проводил в отношении Украины «теневую внешнюю политику», цель которой расходилась с официальным курсом Вашингтона. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/29/09/2019/5d904b389a7947238c133d22?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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Автор: Алла Ларионова
#украина #трамп #вмешательство

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