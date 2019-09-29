Глава ОП Крыма Иоффе назвал президента Мешкова искренним политиком с трагической судьбой

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе запомнил первого президента Крыма Юрия Мешкова, скончавшегося в воскресенье, 29 сентября, искренним политиком с трагической судьбой.

«У Мешкова была очень трагическая судьба. В формуле его трагической судьбы все сказано. Это был человек, если можно так выразиться, упущенных возможностей. Когда он пришел к власти в Крыму: это был очень сложный период вообще в стране. И на волне отрицания советского опыта, на волне человеческих ожиданий крымчан он победил на выборах с очень серьезным результатом», — сказал «Политике Сегодня» Иоффе.

Иоффе лично общался с Мешковым в 90-е года, когда работал политическим журналистом. Глава ОП Крыма отметил, что на карьере первого крымского президента неудачно сказалась политическая неопытность и преобладание эмоций над холодным прагматичным подходом, что и привело к растратам его профессиональных сил.

«И находясь после этого вне Крыма, он пытался восстановить у крымчан реноме, но ничего не вышло. Трагическая судьба, неиспользованные возможности… Очевидно, об этом стоит вспомнить, — вздыхая, рассказал Иоффе. — Кроме этого я думаю, можно сказать, что он был человек искренний. И, если он и заблуждался в чем-то, то заблуждался искренне. Зачастую в политике искренность приводит к таким не очень хорошим результатам».

Иоффе уточнил, что обязательно придет на прощание с Юрием Мешковым, если оно состоится в Крыму.

Юрий Мешков — первый и единственный президент республики Крым с 1994 по 1995 годы. Политик запомнился в частности и предвыборной платформой. Мешков взял курс не только на сближение, но и на воссоединение с Россией: он хотел ввести в Крыму рублевую зону, заключить с Россией военно-политический союз, предоставить жителям Крыма российское гражданство, а также установить на полуострове московское время. Задуманное тогда не удалось выполнить. В 1995 году президент Украины Леонид Кучма упразднил пост президента Крыма, лишив должности и полномочий Мешкова.