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Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей
13:47   29 Сентября 2019
Россия

Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск

Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск

Жителя Москвы объявили в розыск в Крыму. Согласно предварительным данным, он мог выходить в море на моторной резиновой лодке. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

«Разыскивается без вести пропавший Гуральник Илья Сергеевич… 1978 года рождения, житель города Москва», — сказано в сообщении.

Пропавший мужчина мог выходить в море на резиновой лодке с мотором в районе села Поповка Сакского района. Гуральник, отмечают в МВД, не выходит на связь с 10 сентября. Его местонахождение в настоящее время неизвестно.

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Автор: Алла Ларионова
#крым #пропавшие без вести

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