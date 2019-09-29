Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск

Жителя Москвы объявили в розыск в Крыму. Согласно предварительным данным, он мог выходить в море на моторной резиновой лодке. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

«Разыскивается без вести пропавший Гуральник Илья Сергеевич… 1978 года рождения, житель города Москва», — сказано в сообщении.

Пропавший мужчина мог выходить в море на резиновой лодке с мотором в районе села Поповка Сакского района. Гуральник, отмечают в МВД, не выходит на связь с 10 сентября. Его местонахождение в настоящее время неизвестно.