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Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

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Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова
NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

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 Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей
13:30   29 Сентября 2019
Россия

Первый президент Крыма завещал похоронить себя на полуострове

Первый президент Крыма завещал похоронить себя на полуострове

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков хотел быть похороненным на полуострове. Об этом рассказала его дочь Марианна Мешкова, сообщает 29 сентября, в воскресенье, РИА Новости. 

Политик умер днем 29 сентября в больнице после перенесенного инсульта на 74-ом году жизни.

«Хотел, чтобы его похоронили в Крыму, рядом с мамой», — сказала его дочь. 

Она также подчеркнула, что пока не знает, как организовать похороны на полуострове. 

Бывший президент Крыма перенес инсульт, когда отдыхал в Турции. Лечение проходил в подмосковной больнице. 29 сентября он скончался, находясь в реанимации.

Мешкова избрали президентом Крыма в 1994 году. Через год Верховная Рада Украины отменила действовавшую на полуострове конституцию, была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым в составе Украины. После этого Мешков переехал в Москву. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество #мешков

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