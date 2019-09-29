Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков хотел быть похороненным на полуострове. Об этом рассказала его дочь Марианна Мешкова, сообщает 29 сентября, в воскресенье, РИА Новости.

Политик умер днем 29 сентября в больнице после перенесенного инсульта на 74-ом году жизни.

«Хотел, чтобы его похоронили в Крыму, рядом с мамой», — сказала его дочь.

Она также подчеркнула, что пока не знает, как организовать похороны на полуострове.

Бывший президент Крыма перенес инсульт, когда отдыхал в Турции. Лечение проходил в подмосковной больнице. 29 сентября он скончался, находясь в реанимации.

Мешкова избрали президентом Крыма в 1994 году. Через год Верховная Рада Украины отменила действовавшую на полуострове конституцию, была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым в составе Украины. После этого Мешков переехал в Москву.