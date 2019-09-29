Бывшая сотрудница клиники сделала фото и видео больной Анастасии Заворотнюк

Женщина, представившаяся уволенной сотрудницей больницы, где в настоящее время находится актриса Анастасия Заворотнюк, предложила за вознаграждение предоставить фото и видеозапись больной артистки. На электронную почту ФАН ряда других медиа пришла рассылка от женщины, заявляющей, что у нее есть фото и видео известной пациентки.

Многие СМИ в последнее время активно охотятся за этими материалами, будучи готовыми даже подкупить персонал медучреждения, где лежит знаменитость. По некоторым данным, за такого рода контент СМИ предлагают от 500 тысяч до миллиона рублей.

Автор письма заверяет, у нее есть 17 фотографий с Заворотнюк, которые были сделаны с 15 по 25 сентября. Кроме того, женщина якобы сделала три видеозаписи: одну продолжительностью около минуты, а две других — по 30 секунд.

«Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение», - пишет женщина.

Точную сумму вознаграждения экс-сотрудница клиники не назвала. Она также не предоставила никаких доказательств того, что видео и фотографии действительно существуют.