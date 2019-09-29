Умер первый президент Крыма

Ушел из жизни первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков. Об этом 29 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на дочь политика Марианну Мешкову.

Как сообщает СМИ, в начале сентября политик перенес инсульт, после чего проходил лечение в одной из клиник Московской области. Когда Мешкова транспортировали в регион, у него обнаружили сильное воспаление легких. Через несколько дней его состояние улучшилось, но 29 сентября Мешкова перевели в реанимацию, где он скончался. Ему было 73 года.

Мешков был первым и единственным президентом Крыма. В 1994 году за него проголосовали 72,9% избирателей. Он объявил курс на интеграцию с РФ, а также провел референдум по поводу возвращения республике широкой автономии. Через год депутаты Верховной Рады отменили действие крымской конституции, упразднили пост президента и отстранили Мешкова.