Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск

Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск

 Глава ОП Крыма Иоффе назвал президента Мешкова искренним политиком с трагической судьбой

Глава ОП Крыма Иоффе назвал президента Мешкова искренним политиком с трагической судьбой
Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова
NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

 Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей
Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск

Пропавшего без вести в Крыму москвича объявили в розыск

 Глава ОП Крыма Иоффе назвал президента Мешкова искренним политиком с трагической судьбой

Глава ОП Крыма Иоффе назвал президента Мешкова искренним политиком с трагической судьбой
Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова
NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

 Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей
12:55   29 Сентября 2019
Россия

Умер первый президент Крыма

Умер первый президент Крыма

 

Ушел из жизни первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков. Об этом 29 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на дочь политика Марианну Мешкову. 

Как сообщает СМИ, в начале сентября политик перенес инсульт, после чего проходил лечение в одной из клиник Московской области. Когда Мешкова транспортировали в регион, у него обнаружили сильное воспаление легких. Через несколько дней его состояние улучшилось, но 29 сентября Мешкова перевели в реанимацию, где он скончался. Ему было 73 года.

Мешков был первым и единственным президентом Крыма. В 1994 году за него проголосовали 72,9% избирателей. Он объявил курс на интеграцию с РФ, а также провел референдум по поводу возвращения республике широкой автономии. Через год депутаты Верховной Рады отменили действие крымской конституции, упразднили пост президента и отстранили Мешкова. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...