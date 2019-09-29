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 Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей
12:42   29 Сентября 2019
Весь мир

Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

Китайский портал Sohu обнародовал снимок со спутника, на котором запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей Китая. Суда в тот момент находились в акватории Южно-Китайского моря рядом со спорными островами. Кадр был сделан 28 сентября.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян в связи с публикацией снимка сообщил, что американский корабль направили в регион, чтобы продемонстрировать силу Соединенных Штатов. По словам представителя ведомства, китайские военные продолжат выполнять свои обязанности, защищая суверенитет и безопасность государства.

При этом представитель Седьмого флота ВМС США, в зону которого входит западная часть Тихого океана, коммандер Риэнн Моммсен отказалась подтвердить сообщения о расположении авианосца. Сейчас, заверила она, корабль выполняет рутинные задачи.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #китай #авианосец

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