Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

Китайский портал Sohu обнародовал снимок со спутника, на котором запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей Китая. Суда в тот момент находились в акватории Южно-Китайского моря рядом со спорными островами. Кадр был сделан 28 сентября.

USS Ronald Reagan aircraft carrier and some unidentified warships were seen sailing in the area north-east of Spratly Islands in the South China Sea on September 28. pic.twitter.com/eQNOBku8eV — Duan Dang (@duandang) September 28, 2019

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян в связи с публикацией снимка сообщил, что американский корабль направили в регион, чтобы продемонстрировать силу Соединенных Штатов. По словам представителя ведомства, китайские военные продолжат выполнять свои обязанности, защищая суверенитет и безопасность государства.

При этом представитель Седьмого флота ВМС США, в зону которого входит западная часть Тихого океана, коммандер Риэнн Моммсен отказалась подтвердить сообщения о расположении авианосца. Сейчас, заверила она, корабль выполняет рутинные задачи.