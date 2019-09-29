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Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова
NYT сообщает о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

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 Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей
12:47   29 Сентября 2019
Россия

Автомобиль сорвался в Москву-реку, погибли два человека

Автомобиль сорвался в Москву-реку, погибли два человека

Автомобиль сорвался с набережной в Москву-реку, двое человек — пассажир и водитель погибли. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной госавтоинспекции. 

Источник агентства сообщил, что смертельное ДТП случилось на Коломенской набережной, 1. Машина врезалась в ограждение и упала в реку. 

«Машину вытащили, но водитель и пассажир уже были мертвы», — рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника РИА Новости, автомобиль упал в реку в час ночи в воскресенье. 29 сентября. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #дтп #общество

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