Автомобиль сорвался в Москву-реку, погибли два человека

Автомобиль сорвался с набережной в Москву-реку, двое человек — пассажир и водитель погибли. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной госавтоинспекции.

Источник агентства сообщил, что смертельное ДТП случилось на Коломенской набережной, 1. Машина врезалась в ограждение и упала в реку.

«Машину вытащили, но водитель и пассажир уже были мертвы», — рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника РИА Новости, автомобиль упал в реку в час ночи в воскресенье. 29 сентября.