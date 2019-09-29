Беглов заявил, что снегоуборочная техника подготовлена к первым морозам в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что в городе к первым заморозкам подготовлена снегоуборочная техника. На своей странице во «ВКонтакте» градоначальник отметил, что дополнительно власти закупили 471 машину.

«При заморозках на опасных участках (мостах, набережных) будет дежурить техника со слабосолевым раствором», — заметил Беглов, попросив автомобилистов в случае заморозков быть более внимательными.

Также в Петербурге к холодам, отметил Беглов, создаеется «Дорожная уличная сеть». Это, по его словам, необходимо, чтобы все службы работали согласованно.

«Чтобы сначала сбивались сосульки, а потом по тротуару проходила уборочная машина – а не наоборот, как у нас бывает», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что вся информация о месте и времени уборки будет открыта для жителей.