Киев намерен возобновить пассажирские перевозки между Крымом и Украиной

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о том, что страна намерена восстановить транспортное пассажирское сообщение с Крымом. Об этом сообщила «Страна.ua», цитируя интервью главы ведомства.

Министр подчеркнул, что для начала нужно достроить новые пропускные пункты, чтобы возобновление перевозок произошло. Также Криклий отметил некоторые проблемы со строительством, которые в настоящее время решаются.

Глава министерства не уточнил, какие именно пассажирские перевозки собираются осуществлять между Украиной и Крымом — автобусные или железнодорожные.