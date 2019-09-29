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11:52   29 Сентября 2019
Россия

Киев намерен возобновить пассажирские перевозки между Крымом и Украиной

Киев намерен возобновить пассажирские перевозки между Крымом и Украиной

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о том, что страна намерена восстановить транспортное пассажирское сообщение с Крымом. Об этом сообщила «Страна.ua», цитируя интервью главы ведомства.

Министр подчеркнул, что для начала нужно достроить новые пропускные пункты, чтобы возобновление перевозок произошло. Также Криклий отметил некоторые проблемы со строительством, которые в настоящее время решаются.

Глава министерства не уточнил, какие именно пассажирские перевозки собираются осуществлять между Украиной и Крымом — автобусные или железнодорожные.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #крым #пассажирские перевозки

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