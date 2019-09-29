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Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова
Опубликован снимок американского авианосца в «ловушке» китайских кораблей

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12:03   29 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Украинский журналист Аркадий Бабченко сообщил, что равнодушно относится к смерти знаменитого российского режиссера Марка Захарова. Он назвал покойного деятеля культуры недостойным человеком, аргументируя заявление тем, что Захаров поддерживал российскую власть. Об этом он написал в Telegram-канале. 

«Понимаю, конечно, что надо держать марку и написать про очередного сдохшего холуя, но уже так пофигу на всю эту плесень… Не вызывают уже ни ненависти, ни злорадства, ни вообще ничего. Я, слава те господи, наконец, полностью украинизировался», — написал журналист. 

Бабченко также назвал покойного режиссера «лизоблюдом из Залесья». 

Это не первый человек, крайне нелестно высказавшийся о смерти Марка Захарова. Примечательно, другой украинский журналист — друг и коллега Бабченко  — Айдер Муждабаев заявил, что намерен удалять из друзей в социальных сетях тех людей, кто будет публично выражать скорбь из-за смерти Захарова. 

О кончине режиссера и бессменного худрука театра Ленком стало известно 28 сентября. Захарова скончался в больнице от остановки сердца. Он болел воспалением легких. Ему было 86 лет. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество

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