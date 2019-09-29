Столичные врачи спасли пациентку с поразившей почти все органы волчанкой

Врачи смогли спасти москвичку, попавшую в больницу с болезнью, поразившую все ее органы. Об этом 29 сентября сообщает агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу московского департамента здравоохранения.

Отмечается, что женщина была доставлена в больницу с подозрением на пневмонию. Позднее врачи диагностировали системную красную волчанку. Болезнь протекала очень тяжело, с высокой степенью активности. Были поражены кожа, почки, легкие, суставы, печень и развился полисерозит.