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Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Бабченко не постыдился грубо высказаться о смерти Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

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11:38   29 Сентября 2019
Россия

Столичные врачи спасли пациентку с поразившей почти все органы волчанкой

Столичные врачи спасли пациентку с поразившей почти все органы волчанкой

Врачи смогли спасти москвичку, попавшую в больницу с болезнью, поразившую все ее органы. Об этом 29 сентября сообщает агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу московского департамента здравоохранения. 

Отмечается, что женщина была доставлена в больницу с подозрением на пневмонию. Позднее врачи диагностировали системную красную волчанку. Болезнь протекала очень тяжело, с высокой степенью активности. Были поражены кожа, почки, легкие, суставы, печень и развился полисерозит. 

«Кроме того, перечень диагнозов дополнял миокардит, васкулит, лихорадка, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, гематологические и иммунологические нарушения», — рассказали в пресс-службе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество #больница

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