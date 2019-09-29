Движение E zingo Biani планирует провести мирный марш в Банги в понедельник

Движение «Эсинго Биани» планирует организовать в понедельник, 30 сентября, в Банги (ЦАР) мирный марш, чтобы передать правительству меморандум о 12 выдвинутых претензиях, на которые не было дано ответа. Объявление было сделано 27 сентября во время пресс-брифинга.

В ходе этого марша от площади Организации Объединенных Наций до нулевой точки в центре города движение Эзинго Биани хочет бросить вызов правительству по некоторым стратегическим вопросам, влияющим на жизнь нации.

«Этот марш преследует две цели: повторить требования 12 граждан Э. Зинго Биани, обнародовать и передать национальным властям и международному сообществу меморандум о выходе из кризиса, содержащий предложения», - пояснил Жерве Лакоссо, координатор движения E Zingo Biani.

Лакоссо в данном вопросе на компромисс идти не готов.

«Это чисто гражданские требования, например, странное и произвольное присвоение производства национальной идентификационной карты обществу Аль-Мадина, экологические, экономические и человеческие катастрофы в Бозуме и многие другие вопросы», - пояснил он.

Чтобы избежать инцидентов во время этого мирного марша, «мы приняли все меры», заверил правозащитник.