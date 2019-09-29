Генерала королевской охраны Саудовской Аравии застрелили в Джиде

Бригадного генерала королевской охраны КСА Абделя Азиза Фахема застрелили в момент ссоры. Это случилось в Джиде. Пострадали еше два мирных жителя и пятеро сотрудников безопасности, информирует в воскресенье SPA, ссылаясь на МВД королевства.

По информации СМИ, генерала застрелил его друг. Также были ранены еще пятеро сотрудников безопасности.

«Генерал Абдель Азиз Фахем находился в гостях у своего друга Турки бен Абдель Азиза», — пишет агентство.

МВД сообщает, что первым начал стрелять общий знакомый вышеупомянутых лиц - Мамдух бен Машааль. После того, как генерал и Мамдух начали говорить на повышенных тонах, Машааль вышел из дома и вернулся обратно с оружием, из которого открыл огонь. Также был ранен хозяин дома Турки и гражданин Филиппин, работавший у него.

Отмечается, что когда в дом прибыли сотрудники безопасности, стрелявший отказался сдаться и продолжал вести огонь. В результате полиции пришлось убить стрелка.

Раненый генерал скончался в больнице от ранений. Еще семеро человек доставили в городскую больницу. У всех стабильное состояние.