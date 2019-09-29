Белух из «китовой тюрьмы» учат питаться без помощи человека

Специалисты отучают белух, которые остались в «китовой тюрьме» в Приморье, от контакта с человеком, меняя схему питания. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает ВНИРО в своем аккаунте Instagram.

На данный момент в бухте Средняя остается 61 белуха. Ранее в море были выпущены три партии косаток и белух.

Отмечется, что сейчас ученые стараются отучить оставшихся в бухте белух от человека.

«Режим кормления был изменён на случайный, а не по графику, и рыбу давали через специальную трубу, чтобы белуха искала её внизу, как в естественных условиях, а не поднимала голову вверх, ища человека с кормом», — сообщает институт в своем аккаунте в Instagram.

Greenpeace в октябре прошлого года заявили о готовящейся незаконной продаже из РФ в Китай 13 краснокнижных косаток. Ситуация стала резонансной. Сотрудники владивостокской природоохранной прокуратуры нашли нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, отловивших животных.

Глава российского государства в феврале этого года получил Минприроды и Минсельхозу РФ вместе с учеными решить судьбу животных. Сахалинский суд признал, что косаток и белух выловили незаконно, а также признал незаконными приказы Росрыболвства о квотах на отлов белух и косаток.