Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Белух из «китовой тюрьмы» учат питаться без помощи человека

Белух из «китовой тюрьмы» учат питаться без помощи человека

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

 Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Полиция в Гонконге разогнала протестующих слезоточивым газом

Полиция в Гонконге разогнала протестующих слезоточивым газом

Щенок в США спас двух детей от ядовитой змеи ценой жизни

Щенок в США спас двух детей от ядовитой змеи ценой жизни

Белух из «китовой тюрьмы» учат питаться без помощи человека

Белух из «китовой тюрьмы» учат питаться без помощи человека

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

 Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

Полиция в Гонконге разогнала протестующих слезоточивым газом

Полиция в Гонконге разогнала протестующих слезоточивым газом

Щенок в США спас двух детей от ядовитой змеи ценой жизни

Щенок в США спас двух детей от ядовитой змеи ценой жизни

10:59   29 Сентября 2019
Россия

Белух из «китовой тюрьмы» учат питаться без помощи человека

Белух из «китовой тюрьмы» учат питаться без помощи человека

Специалисты отучают белух, которые остались в «китовой тюрьме» в Приморье, от контакта с человеком, меняя схему питания. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает ВНИРО в своем аккаунте Instagram. 

На данный момент в бухте Средняя остается 61 белуха. Ранее в море были выпущены три партии косаток и белух. 

Отмечется, что сейчас ученые стараются отучить оставшихся в бухте белух от человека. 

«Режим кормления был изменён на случайный, а не по графику, и рыбу давали через специальную трубу, чтобы белуха искала её внизу, как в естественных условиях, а не поднимала голову вверх, ища человека с кормом», — сообщает институт в своем аккаунте в Instagram.

Greenpeace в октябре прошлого года заявили о готовящейся незаконной продаже из РФ в Китай 13 краснокнижных косаток. Ситуация стала резонансной. Сотрудники владивостокской природоохранной прокуратуры нашли нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, отловивших животных. 

Глава российского государства в феврале этого года получил Минприроды и Минсельхозу РФ вместе с учеными решить судьбу животных. Сахалинский суд признал, что косаток и белух выловили незаконно, а также признал незаконными приказы Росрыболвства о квотах на отлов белух и косаток. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #косатки #белухи #китовая тюрьма

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...