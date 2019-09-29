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10:36   29 Сентября 2019
Весь мир

Полиция в Гонконге разогнала протестующих слезоточивым газом

Полиция в Гонконге разогнала протестующих слезоточивым газом

Правоохранители разогнали толпу антиправительственных демонстрантов в Гонконге, применив слезоточивый газ. Об этом 29 сентября сообщает правоохранительное ведомство в Twitter. 

Очередной протест против тоталитаризма проходит в воскресенье, 29 сентября. 

«Большая группа протестующих блокирует проезжие части на перекрестке улиц Йи Во и Хеннесси Роуд, Козуэй Бэй. После повторных предупреждений, которые оказались тщетными. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и будут использовать соответствующую силу для разгона демонстрантов», — предупреждает ведомство. 

Отмечается, что полиция и протестующие уже столкнулись на Хэннеси роуд. После этого демонстранты начали бросать в полицию разные предметы. 

Ранее сообщалось, что в демонстрации, которая прошла в субботу, приняли участие около 300 тысяч человек. Он был посвящен пятилетию «революции зонтиков» 2014 года. 

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих у правительственных зданий, которые забрасывали полицейских «коктейлями Молотова». 

Следующий масштабная акция запланирована на 1 октября в годовщину 70-летия образования КНР. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #полиция #общество #гонконг

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