Полиция в Гонконге разогнала протестующих слезоточивым газом

Правоохранители разогнали толпу антиправительственных демонстрантов в Гонконге, применив слезоточивый газ. Об этом 29 сентября сообщает правоохранительное ведомство в Twitter.

Очередной протест против тоталитаризма проходит в воскресенье, 29 сентября.

«Большая группа протестующих блокирует проезжие части на перекрестке улиц Йи Во и Хеннесси Роуд, Козуэй Бэй. После повторных предупреждений, которые оказались тщетными. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и будут использовать соответствующую силу для разгона демонстрантов», — предупреждает ведомство.

Отмечается, что полиция и протестующие уже столкнулись на Хэннеси роуд. После этого демонстранты начали бросать в полицию разные предметы.

Ранее сообщалось, что в демонстрации, которая прошла в субботу, приняли участие около 300 тысяч человек. Он был посвящен пятилетию «революции зонтиков» 2014 года.

Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих у правительственных зданий, которые забрасывали полицейских «коктейлями Молотова».

Следующий масштабная акция запланирована на 1 октября в годовщину 70-летия образования КНР.