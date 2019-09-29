Полиция в Гонконге разогнала протестующих слезоточивым газом
Правоохранители разогнали толпу антиправительственных демонстрантов в Гонконге, применив слезоточивый газ. Об этом 29 сентября сообщает правоохранительное ведомство в Twitter.
Очередной протест против тоталитаризма проходит в воскресенье, 29 сентября.
«Большая группа протестующих блокирует проезжие части на перекрестке улиц Йи Во и Хеннесси Роуд, Козуэй Бэй. После повторных предупреждений, которые оказались тщетными. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и будут использовать соответствующую силу для разгона демонстрантов», — предупреждает ведомство.
Отмечается, что полиция и протестующие уже столкнулись на Хэннеси роуд. После этого демонстранты начали бросать в полицию разные предметы.
Ранее сообщалось, что в демонстрации, которая прошла в субботу, приняли участие около 300 тысяч человек. Он был посвящен пятилетию «революции зонтиков» 2014 года.
Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих у правительственных зданий, которые забрасывали полицейских «коктейлями Молотова».
Следующий масштабная акция запланирована на 1 октября в годовщину 70-летия образования КНР.