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10:08   29 Сентября 2019
Россия

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с Новым годом по иудейскому религиозному календарю — праздником Рош ха-Шана. Телеграмма с соответствующим поздравлением опубликована 29 сентября на сайте Кремля. 

В 2019-ом году празднование Рош ха-Шана продлится до 4 октября. 

Телеграмма начинается с поздравления главы российского государства с Новым годом по иудейскому религиозному календарю. 

«Этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждает их заботиться о чистоте своих помыслов и поступков»,  — говорится в телеграмме.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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