Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с Новым годом по иудейскому религиозному календарю — праздником Рош ха-Шана. Телеграмма с соответствующим поздравлением опубликована 29 сентября на сайте Кремля.

В 2019-ом году празднование Рош ха-Шана продлится до 4 октября.

Телеграмма начинается с поздравления главы российского государства с Новым годом по иудейскому религиозному календарю.