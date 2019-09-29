Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с Новым годом по иудейскому религиозному календарю — праздником Рош ха-Шана. Телеграмма с соответствующим поздравлением опубликована 29 сентября на сайте Кремля.
В 2019-ом году празднование Рош ха-Шана продлится до 4 октября.
Телеграмма начинается с поздравления главы российского государства с Новым годом по иудейскому религиозному календарю.
«Этот древний праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, побуждает их заботиться о чистоте своих помыслов и поступков», — говорится в телеграмме.