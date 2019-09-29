Щенок в США спас двух детей от ядовитой змеи ценой жизни

Щенок питбуля помог двум детям отбиться от ядовитой змеи, но погиб. Случай произошел в американском штате Флорида, сообщает в пятницу Fox35.

По информации СМИ, щенка звали Зевс и ему было восемь месяцев. Он спас двух мальчиков от ядовитой коралловой змеи, которая подползала к ним, когда ребята во дворе своего дома чистили миску щенка с водой.

Пес, почуяв опасность, бросился на змею и оторвал ей голову. К сожалению, змея во время схватки успела его несколько раз укусить. Зевс был немедленно доставлен в больницу, но ветеринары не смогли его спасти.

Родители ребят назвали щенка «самым преданным псом», отметив, что сыновья обязаны ему жизнью.