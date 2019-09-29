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9:39   29 Сентября 2019
Весь мир

Германия разочарована словами Зеленского о Меркель

Германия разочарована словами Зеленского о Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил немецкое правительство, когда согласился с американским лидером Дональдом Трампом, который заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины. Об этом сообщает еженедельник Spiegel.

Немецкий журналист отметил в статье, что к неудовольствию Берлина дипломатические усилия Меркель во время телефонного разговора Трампа с Зеленским не были оценены совсем. 

Лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених напомнил, что именно Меркель, а также бывший министр иностранных дел Штайнмайер сделали все возможное, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта. 

В статье отмечается, что сейчас украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается «склеить осколки». Он отметил, что Зеленский ценит большое личное участие Меркель. 

Германия разочарована словами Зеленского о Меркель

Немецкое правительство недовольно Зеленским, но винит в случившемся США, отмечается в статье. Глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген уверен, что в их диалоге Трамп использовал власть в личных интересах, в том числе в интересах предвыборной борьбы, а также против Европы и Германии. 

Ранее в США была опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским, из-за которого против президента США запустили процедуру импичмента. В расшифровке сказано, что Зеленский пожаловался Трампу на несоблюдение Берлином и Парижем антироссийских санкций. По мнению украинского главы, США поддерживает Украину лучше, чем страны Европы. 

Позднее он назвал справедливыми критику его высказывания в адрес Макрона и Меркель. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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