Парламентские выборы стартовали в Австрии

Избирательные участки заработали на выборах в парламент Австрии.

Австрийские города и коммуны вправе сами устанавливать график работы участков, поэтому часть из них открылась в 6:00 (7:00 по московскому времени), другие — в 10:00 (11:00). При этом ожидается, что к 17:00 (18:00) должны закрыться все участки и стартовать подсчет голосов.

Национальный совет (нижняя палата парламента) состоит из 183 депутатов, избирающихся по партийным спискам. Чтобы получить места в парламенте, партии нужно набрать более 4 % голосов.

Согласно прогнозам, фаворитом на выборах является Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, вновь вступит в должность канцлера. Также в парламент, предположительно, пройдут Социал-демократическая партия Австрии (22 %), Австрийская партия свободы (20 %), праволиберальная NEOS (8 %) и «Зеленые» (13 %).