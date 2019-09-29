Пушков рассказал, что ждет Зеленского после высказываний о Меркель

Сенатор Алексей Пушков среагировал в Twitter на критику в адрес главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель от лица украинского лидера Владимира Зеленского во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Он считает, что после обнародования стенограммы разговора с Трампом Зеленскому, вероятно, предстоят «трения с Берлином».

По мнению Пушкова, в Германии вряд ли могли положительно воспринять одобрительный комментарий Зеленского на слова Трампа о том, что Меркель «мало делает» для Украины, и уж точно это не оценила сама канцлер.

Напомним, ранее администрация США предала огласке содержание беседы Трампа с Зеленским, из-за которой американский Конгресс запустил процедуру импичмента президента. Согласно расшифровке разговора, украинский лидер пожаловался Трампу, что Франция и Германия не соблюдают санкции в отношении РФ, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Украину больше, чем Европа.