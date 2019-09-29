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 Пушков рассказал, что ждет Зеленского после высказываний о Меркель

Пушков рассказал, что ждет Зеленского после высказываний о Меркель
7:25   29 Сентября 2019
Весь мир

Пушков рассказал, что ждет Зеленского после высказываний о Меркель

Пушков рассказал, что ждет Зеленского после высказываний о Меркель

Сенатор Алексей Пушков среагировал в Twitter на критику в адрес главы Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель от лица украинского лидера Владимира Зеленского во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Он считает, что после обнародования стенограммы разговора с Трампом Зеленскому, вероятно, предстоят «трения с Берлином».

По мнению Пушкова, в Германии вряд ли могли положительно воспринять одобрительный комментарий Зеленского на слова Трампа о том, что Меркель «мало делает» для Украины, и уж точно это не оценила сама канцлер.

Напомним, ранее администрация США предала огласке содержание беседы Трампа с Зеленским, из-за которой американский Конгресс запустил процедуру импичмента президента. Согласно расшифровке разговора, украинский лидер пожаловался Трампу, что Франция и Германия не соблюдают санкции в отношении РФ, и подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Украину больше, чем Европа.

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Автор: Мария Милкевич
#франция #германия #пушков #трамп #зеленский

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