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6:49   29 Сентября 2019
Весь мир

Турист из Германии поделился впечатлениями от России

Турист из Германии поделился впечатлениями от России

Турист из ФРГ Мартин Крик проехал на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы и поделился впечатлениями от России, пишет немецкая газета Augsburger Allgemeine.

За 11 дней 68-летний немец вместе с напарником-россиянином преодолели более тысячи километров по участку международного велосипедного маршрута R-1.

Крик рассказал, что иногда путешествие портила погода.

«Пять часов под проливным дождем при температуре четыре-пять градусов – не лучшее удовольствие», — поделился немец.

Также он отметил разное качество дорог, местами не асфальтированных и «слякотных», а местами — отлично развитых. В целом, по мнению Крика, маршрут «хороший и очень продуманный».

Никаких трудноразрешимых ситуаций, по словам немца, за время поездки не произошло. Туристы посещали достопримечательности и беседовали с местными жителями. Крик подчеркнули, что люди встречали их с теплом и гостеприимством.

«Это огромная страна с множеством жителей, которые имеют совершенно разные потребности и восприятие», — сказал немецкий путешественник о России.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #туристы #велосипедист #немец

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