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6:08   29 Сентября 2019
Весь мир

Маск сообщил, когда корабль Starship впервые поднимется в небо

Маск сообщил, когда корабль Starship впервые поднимется в небо

Руководитель компании SpaceX Илон Маск рассказал на мероприятии на стартовой площадке корабля Starship, что его первый полет на высоту около 20 километров состоится через 1–2 месяца.

«Этот корабль поднимется на высоту 65 тысяч футов, это около 20 километров, и вернется на землю примерно через 1–2 месяца», — заявил изобретатель.

Мероприятие транслировалось на сайте SpaceX.

Ранее прошло успешное испытание прототипа корабля Starship: аппарат Starhopper взлетел в небо на высоту 150 метров и менее чем через минуту совершил вертикальную посадку.

Напомним, на корабле Starship Маск планирует осуществлять полеты на Марс.

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Автор: Мария Милкевич
#spacex #илон маск

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