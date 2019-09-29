Видеозапись учений «Центр-2019» от первого лица появилась в сети

Телеканал «Звезда» обнародовал видеозапись учений «Центр-2019», сделанную от первого лица их участниками, бойцами ВДВ.

Кадры демонстрируют несколько способов десантирования, запечатленных экшн-камерами, закрепленными на шлемах военнослужащих, а также ведение «боя». Также ролик показывает действия авиации и стрельбу из тяжелой огнеметной системы «Буратино».

Напомним, стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» прошли 16–21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря при участии порядка 128 тысяч военнослужащих из России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, примерно 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.