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4:38   29 Сентября 2019
Россия

Видеозапись учений «Центр-2019» от первого лица появилась в сети

Видеозапись учений «Центр-2019» от первого лица появилась в сети

Телеканал «Звезда» обнародовал видеозапись учений «Центр-2019», сделанную от первого лица их участниками, бойцами ВДВ.

Кадры демонстрируют несколько способов десантирования, запечатленных экшн-камерами, закрепленными на шлемах военнослужащих, а также ведение «боя». Также ролик показывает действия авиации и стрельбу из тяжелой огнеметной системы «Буратино».

Напомним, стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» прошли 16–21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря при участии порядка 128 тысяч военнослужащих из России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, примерно 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

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Автор: Мария Милкевич
#учения #центр-2019

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