Разведка США накануне скандала с Трампом изменила требования к подаче жалоб

Американская разведка тайно исключила из требований к подаче жалоб пункт о том, что информация о вероятном правонарушении непременно должна быть из первых рук, что сделало возможным подачу жалобы неизвестного сотрудника на беседу президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет ресурс The Federalist.

«Это поднимает вопросы по поводу действий разведывательного сообщества в ситуации с подачей в августе жалобы против президента Дональда Трампа», — отмечается в материале.

Автор статьи сравнил прежнюю и нынешнюю формы для подачи жалоб по «крайне важным» вопросам. Аноним, подавший жалобу, ставшую поводом для парламентского расследования действий Трампа и вероятного импичмента, прямо упоминает, что не присутствовал при телефонном разговоре лидеров. Поэтому если бы требования к жалобам остались бы прежними, он просто не мог бы ее подать.

Отмечается, что об измененных требованиях стало известно 24 сентября, лишь за несколько дней до обнародования текста жалобы. Сами изменения были внесены в августе, но точная дата не известна. При этом жалоба на разговор Трампа с Зеленским датирована 12 августа.