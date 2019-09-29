Природные пожары в России в зоне активного тушения практически ликвидированы
Площадь лесных пожаров в России, по которым проводится активное тушение, сократилась в течение суток до одного гектара, передает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее поступала информация, что в России активно тушат семь природных пожаров, охвативших площадь в 33 гектара.
Отмечается, что пожар охватил территорию лесного фонда в Амурской области.
Региональные диспетчерские службы лесного хозяйства при этом сообщают, что за минувшие сутки было потушено восемь лесных пожаров на площади 130 гектаров.