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3:01   29 Сентября 2019
Россия

Природные пожары в России в зоне активного тушения практически ликвидированы

Природные пожары в России в зоне активного тушения практически ликвидированы

Площадь лесных пожаров в России, по которым проводится активное тушение, сократилась в течение суток до одного гектара, передает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее поступала информация, что в России активно тушат семь природных пожаров, охвативших площадь в 33 гектара.

Отмечается, что пожар охватил территорию лесного фонда в Амурской области.

Региональные диспетчерские службы лесного хозяйства при этом сообщают, что за минувшие сутки было потушено восемь лесных пожаров на площади 130 гектаров.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #лесные пожары

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