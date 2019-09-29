Трамп опубликовал видеообращение на фоне последних скандалов

Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье обнародовал видеообращение на фоне очередной попытки демократов довести до конца процедуру его импичмента.

Видео длится не более 40 секунд. В нем лидер страны заявил, что происходящее — «один огромный обман в истории американской политики».

«Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться», — заверил Трамп.

Президент США не стал резко высказываться в отношении демократов, лишь подчеркнул, что не даст импичменту случиться и будет «бороться» за американцев.

Напомним, Демпартия США инициировала процедуру импичмента Трампа после скандала с якобы имевшим место сокрытием Белым домом записей телефонных разговоров Трампа с Путиным, Зеленским и наследным принцем Саудовской Аравии.

После жалобы сотрудника разведки на «тревожный» разговор лидеров США и Украины расшифровка их беседы была обнародована и подтвердила, что Трамп попросил Зеленского изучить дело Хантера Байдена, сына Джо Байдена, соперника Трампа на предстоящих президентских выборах.

Демократы обвинили Трампа в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы, пытаясь дискредитировать своего конкурента. Трамп отверг данные обвинения.