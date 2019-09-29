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Беглов выразил соболезнования родным и близким Марка Захарова

Беглов выразил соболезнования родным и близким Марка Захарова

 СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии

СКР проводит проверку после гибели трех рыбаков в Карелии
Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Глава латвийского МИД принес соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

 Саркисян отметил вклад Рыжкова в развитие армяно-российских отношений

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Прощание с Жаком Шираком пройдет в воскресенье в Париже

Прощание с Жаком Шираком пройдет в воскресенье в Париже

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1:01   29 Сентября 2019
Весь мир

Прощание с Жаком Шираком пройдет в воскресенье в Париже

Прощание с Жаком Шираком пройдет в воскресенье в Париже

Неофициальная церемония прощания с экс-президентом Франции (1995–2007) Жаком Шираком состоится в Париже в воскресенье, 29 сентября, на территории исторического Дома инвалидов.

«Могут прийти все, кто его любил», — рассказал газете Aujourd'hui en France его зять Фредерик Сала-Бару.

Напомним, Жак Ширак скончался 26 сентября, ему было 86 лет. После народного прощания, в понедельник, политику отдадут государственные и военные почести. Этот день объявлен днем национального траура.

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Автор: Мария Милкевич
#франция

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